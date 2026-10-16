Avia.pro - СМИ Напряжённый момент в детской поликлинике: Когда терпение на исходе Обычный поход с ребёнком к врачу в Екатеринбурге обернулся громким разбирательством, которое привлекло внимание всего города.
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Бывает,что и больные родители приходят в поликлиники с детьми.Безусловно не допустимо бить чужих малолетних детей.Ну теперь получит статью.
На выход в аул
Уже за имя чурбанской тетки нужно применять сеанс глазотерапии.
Эту ржавую замотань пинками нужно было выставить! Сука, какое мразь ты право имеешь на наших детей, ползи в свой кишлак! А детей, тем более чужих трогать своими ржавыми лапами не имеешь права! Очень жалко Лизу, ребенок как и все дети играет, а их ржавые зверодетеныши сразу деруться, сколько было таких случаев уйма! Екатерина сделала правильно, я бы не стерпел! Эти ржавые все такие "бедные и несчастные" что даже на адвокатов бабло нашла, а на выплату за истязание ребенка 1 миллион припасла? Таких ржавых любителей замоташек нужно штрафовать с выплатой потерпевшим и выдворять нахрен из России!!!!!
Екатеринбург-город где не признабтся законы российские- Требуется не замедлительная реакция Правительства и отрешение от властибесхребетной администрации города и руководства исполнительных и судебных органов- ротацией кадров в запас!
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