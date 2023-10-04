«Сюрпризом не будет»: Пентагон не исключает военные поставки из КНДР в Россию

У Соединенных Штатов пока нет подтверждения того, что Пхеньян начал поставки боеприпасов в РФ. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», на брифинге заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.
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