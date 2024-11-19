Минобороны: «Искандеры» активно уничтожают военную инфраструктуру ВСУ

В пресс-службе Министерства Обороны Российской Федерации проинформировали о том, что ракетчики группы Вооружённых сил «Запад» активно применяют ОТРК «Искандер» ради того, чтобы поражать наиболее важные цели боевиков ВС киевского режима на территории ведения СВО.