Минобороны: «Искандеры» активно уничтожают военную инфраструктуру ВСУ

В пресс-службе Министерства Обороны Российской Федерации проинформировали о том, что ракетчики группы Вооружённых сил «Запад» активно применяют ОТРК «Искандер» ради того, чтобы поражать наиболее важные цели боевиков ВС киевского режима на территории ведения СВО.
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