Жуткая ночь в бункере. Зеленского спрятали на глубине 93 метра под Киевом

Alex Nемо

А вот это уже интересно. Анализ с использованием ИИ фото в статье, в сравнении с фото зели 2020 года с вероятностью в 89% говорит что это другой человек! Таки хотелось бы точно знать кто тогда мотается и попрошайничает по всему миру и гейропе и верещит по радио на уркаине? А то как-то совсем не смешно может получиться, если Россия решит вопрос о завершении СВО и подпишет какие-то документы, а потом выяснится что зеля-то сдох сколько то лет тому назад. А значит все подписанные соглашения не стоят даже чернил на них потраченных...