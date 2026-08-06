Десятки ракет и беспилотников обрушились на столицу Украины минувшей ночью.
Жуткая ночь в бункере. Зеленского спрятали на глубине 93 метра под Киевом
Комментарии
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Игорь Ткачук
Самое подходящее место для него канализация.
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1 м.
Alex Nемо
А вот это уже интересно. Анализ с использованием ИИ фото в статье, в сравнении с фото зели 2020 года с вероятностью в 89% говорит что это другой человек! Таки хотелось бы точно знать кто тогда мотается и попрошайничает по всему миру и гейропе и верещит по радио на уркаине? А то как-то совсем не смешно может получиться, если Россия решит вопрос о завершении СВО и подпишет какие-то документы, а потом выяснится что зеля-то сдох сколько то лет тому назад. А значит все подписанные соглашения не стоят даже чернил на них потраченных...
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1 м.
Сергей Лазарев
👍😀😀👍👍👍👍👍👍👍 - здесь ключевам явдяется сдох - «сдох» происходит от глагола «сдохнуть», который, в свою очередь, образован от сочетания приставки «с-» и глагола «дохнуть». Далее эти слова восходят к древнерусскому «дъхнути», которое, в свою очередь, происходит от *праславянского dъxnǫti — суффиксального производного от *праславянского dъxati. Праславянское *dъxati восходит к *праславянскому duxъ, от которого произошли, в частности, старославянское «дѹхъ» (греч. πνοή, πνεῦμα, ψυχή), русское «дух», украинское «дух» (род. п. ду́ху) и другие слова в славянских языках. Праславянское *duxъ, в свою очередь, восходит к праиндоевропейскому *dhwes-. Таким образом, слово «сдох» имеет глубокие корни в славянской и индоевропейской языковой семье.....................))😇
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1 м.
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