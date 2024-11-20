В Калининграде задержали гражданина ФРГ, готовившего уже вторую диверсию

Сотрудники ФСБ РФ задержали гражданина Германии Николая Гайдука, который причастен к подрыву на газораспределительной станции в Калининграде в марте и сейчас прибыл из Польши для совершения новой диверсии на энергетических объектах в регионе.
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