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Омбудсмен Титов заявил, что Россия больше не повернется к Западу

Омбудсмен Титов заявил, что Россия больше не повернется к Западу

Россия уже никогда не повернется в сторону Запада, даже если он отменит свои санкции. Будущее лежит на Востоке, заявил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов в интервью РИА «Новости».

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