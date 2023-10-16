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Чубайса засняли за раздачей гумпомощи в Израиле

Чубайса засняли за раздачей гумпомощи в Израиле

В Сеть слили фото с бывшим главой «Роснано» Анатолием Чубайсом среди коробок с гумпомощью. По данным СМИ и Telegram-каналов, он съездил ненадолго в ОАЭ, после чего вернулся в Израиль и теперь доставляет гуманитарную помощь жителям страны.

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