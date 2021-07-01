Си Цзиньпин: Китай приветствует все полезные предложения, но не приемлет поучений от всяких самонадеянных умников

Пекин, 1 июля /Синьхуа/ -- Китай приветствует все полезные предложения, но не приемлет поучений от всяких самонадеянных умников, заявил генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Китая /ЦК КПК/ Си Цзиньпин в четверг.