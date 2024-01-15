Игорь Угольников поддержал решение Владимира Путина участвовать в выборах

Выборы президента впервые будут проходить три дня Известный режиссер и актер Игорь Угольников сообщил Агентству городских новостей «Москва» о своей поддержке выдвижения Владимира Путина на президентские выборы 2024 года.
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