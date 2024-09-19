В Приднестровье подготовили законопроект о выплатах для наставников

Концепция наставничества, разработанная в России, является отличным примером для других государств. Об этом 19 сентября заявила зампредседателя Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Галина Антюфеева на тематической секции «Международный опыт наставничества: традиционные подходы и современные тенденции» Евразийского женского форума, который проходит в Санкт-Петербурге 18-20 сентября.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии