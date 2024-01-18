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Полковник Макгрегор: Россия образцово реагирует на провокации США и их союзников

Полковник Макгрегор: Россия образцово реагирует на провокации США и их союзников

США и их союзникам нужно радоваться, что российская сторона сдержанно реагирует на их провокации. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.

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