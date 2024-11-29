Трамп собирает ватагу восточноевропейских ковбоев против Берлина и Парижа. Восточная Европа становится очагом формирования альтернативной политической повестки, на которую может опереться новый президент США Дональд Трамп после своей инаугурации.
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