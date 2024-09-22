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Узкое окно возможностей: Польша давит на уходящую администрацию в США, но не ради Украины

Узкое окно возможностей: Польша давит на уходящую администрацию в США, но не ради Украины

Варшава является весьма двуличным союзником Украины. С одной стороны у соседей постоянные трения по многим историческим спорным моментам, с другой, Польша, прикрываясь союзничеством с Киевом, использует конфликт как свою ступеньку для увеличения влияния в ЕС и мире.

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