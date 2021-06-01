Спички - не игрушка

86 015 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Николаев
    Ну всё! Кранты тебе Россия! Пан КУЛЁМА игрушек себе купил, играться будет. Вот интересно, в этой недостране дебилы ко...Глава МИД Украины...
  • ваня савельев
    Это ,конечно,очень хорошо.Но почему до сих пор у нас не признается нежелательной деятельность лгбт?!«Мир в очередной ...
  • Александр Sh
    Как, там, у классика? "Ай, Моська, знать она сильна, коль лает на слона!"Глава МИД Украины...

Интервью Андрея Белоусова о «нахлобучивших» государство металлургах…

Интервью Андрея Белоусова о «нахлобучивших» государство металлургах…

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов рассказал РБК о повестке Петербургского форума, эпицентре коронакризиса, правительственной «стратегии изменений» и о «нахлобучивших» государство металлургах… О повестке ПМЭФ-2021 «Модель форума существенно поменялась: часть людей будет находиться офлайн — в залах, на пленарке, а часть людей будет находиться в режиме видеоконференции.

Вернуться к статье
21
Обсудить
Татьяна Морозова
то что металлургов накажут понятно ...всем надо понять, что наступил век, когда всё можно просчитать...
Марат Бикмеев
Государство они нахлобучили ))) Они население нахлобучили из за того, что правительство опять моргнуло по ценам...А что, частник , решивший себе забор поставить (ну столбы опорные) по старым ценам что ли трубы купить сможет ??? Ценник более, чем на 100% взлетел !!! Ну совсем нюх потеряли суки ...Ну и кто из металлургов о стране подумал ??? Можно фамилии плиз ???

Картина дня

наверх