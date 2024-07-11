НАТО призвало другие страны не оказывать помощь России

Лидеры стран Североатлантического альянса подписали итоговую декларацию саммита в Вашингтоне.Лидеры государств, в ходящих в Североатлантический альянс в итоговой декларации вашингтонского саммита призвали все страны мира не оказывать помощь России из-за конфликта на Украине.