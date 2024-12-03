Ракеты класса Х поразили особую цель в Кривом Роге, удары по Украине на сегодня, 3 декабря Юлия СоколоваРакеты поразили особую цель в городе Кривой Рог, а север Харьковской области ровняли авиационные бомбы.
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