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Ракеты класса Х поразили особую цель в Кривом Роге, удары по Украине на сегодня, 3 декабря

Ракеты класса Х поразили особую цель в Кривом Роге, удары по Украине на сегодня, 3 декабря

Ракеты класса Х поразили особую цель в Кривом Роге, удары по Украине на сегодня, 3 декабря Юлия СоколоваРакеты поразили особую цель в городе Кривой Рог, а север Харьковской области ровняли авиационные бомбы.

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