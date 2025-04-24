Илон говорит, что гуманоидные роботы Tesla пострадали от запрета Китая на экспорт редкоземельных минералов

Гуманоидный робот Optimus компании Tesla, который, по ее словам, предназначен для выполнения домашних обязанностей, недавно столкнулся с производственной проблемой, которую Илон Маск назвал «проблемой магнита».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии