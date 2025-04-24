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Илон говорит, что гуманоидные роботы Tesla пострадали от запрета Китая на экспорт редкоземельных минералов

Илон говорит, что гуманоидные роботы Tesla пострадали от запрета Китая на экспорт редкоземельных минералов

Гуманоидный робот Optimus компании Tesla, который, по ее словам, предназначен для выполнения домашних обязанностей, недавно столкнулся с производственной проблемой, которую Илон Маск назвал «проблемой магнита».

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