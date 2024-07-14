Песков: было очевидно, что жизнь Трампа в опасности

Покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа было спровоцировано атмосферой, которая нагнеталась вокруг него, заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя инцидент на митинге в Пенсильвании, в ходе которого экс-глава Белого дома получил ранение.
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