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Песков: было очевидно, что жизнь Трампа в опасности

Песков: было очевидно, что жизнь Трампа в опасности

Покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа было спровоцировано атмосферой, которая нагнеталась вокруг него, заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя инцидент на митинге в Пенсильвании, в ходе которого экс-глава Белого дома получил ранение.

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