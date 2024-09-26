Белоусов задаёт новый тренд чисток. В армии взялись за "ремонтную мафию"

В армии взялись за действовавшую много лет "ремонтную мафию". Эти люди десятилетиями наживались на госконтрактах.
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