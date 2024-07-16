Запад развернул новую информационно-психологическую операцию против России

Виктор Молотков

Часто бывает просто невозможно верить всем этим вбросам с запада и потому, что уровень погружённости людей на западе в массовое узкосектантское мировоззрение, при частых беседах с представителями оного в нашей стране, слишком очевиден. Людей с более дремучим и невежественным мировосприятием найти где-нибудь ещё, бывает трудно. Полный ноль самокритики, ведущий к росту самообожествляющего эгоизма с потерей способности к реальной оценке происходящего вокруг них, до состояния почти что жизненного пребывания в параллельной реальности бытия, просто поражает. То, как легко там ложь становится правдой, а правда ложью, вообще не вмещается ни в какие нормы. Поэтому поневоле начинаешь весьма и весьма критически оценивать любые вещи из интернет, тем более что известно кто именно, им управляет....