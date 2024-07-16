Запад развернул новую информационно-психологическую операцию против России На фоне активных усилий Минобороны России под руководством нового министра Андрея Белоусова по налаживанию работы ВПК и решению проблем в зоне СВО, Запад во главе с США начал новую волну информационно-психологических операций, нацеленных на подрыв доверия российского общества к своему военно-политическому руководству.
Запад развернул новую информационно-психологическую операцию против России
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Виктор Молотков
Часто бывает просто невозможно верить всем этим вбросам с запада и потому, что уровень погружённости людей на западе в массовое узкосектантское мировоззрение, при частых беседах с представителями оного в нашей стране, слишком очевиден. Людей с более дремучим и невежественным мировосприятием найти где-нибудь ещё, бывает трудно. Полный ноль самокритики, ведущий к росту самообожествляющего эгоизма с потерей способности к реальной оценке происходящего вокруг них, до состояния почти что жизненного пребывания в параллельной реальности бытия, просто поражает. То, как легко там ложь становится правдой, а правда ложью, вообще не вмещается ни в какие нормы. Поэтому поневоле начинаешь весьма и весьма критически оценивать любые вещи из интернет, тем более что известно кто именно, им управляет....
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14 час.
Юрий Ильинов
Хорошо написано, но в статье говорится о том, что говорят здесь в России. К сожалению, приходиться и это фильтровать.
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13 час.
Юрий Ильинов
"известно кто именно, им управляет...." Хорошо сказано. У меня, например, претензии есть и к руководству тесного. К сожалению, приходиться многое фильтровать на своих сайтах. Порадовала эта статья: кое что то, что предполагал, здесь подтвердили. Некоторые диалоги здесь можно оценить по-другому. Жизнь продолжается. Нечего критиковать правящих Россией. Если они не делают нечто очевидное, то на это есть причины.
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13 час.
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