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Младенцы могут понимать новые слова, даже если не видят обозначаемые ими объекты

Новое исследование, проведенное учеными-эволюционистами из Северо-Западного университета (Northwestern University) и Гарвардского университета (Harvard University), показало, что младенцы уже в возрасте 15 месяцев способны выучить новые слова для обозначения объектов, которые они никогда не видели.

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