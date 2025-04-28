Младенцы могут понимать новые слова, даже если не видят обозначаемые ими объекты

Новое исследование, проведенное учеными-эволюционистами из Северо-Западного университета (Northwestern University) и Гарвардского университета (Harvard University), показало, что младенцы уже в возрасте 15 месяцев способны выучить новые слова для обозначения объектов, которые они никогда не видели.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии