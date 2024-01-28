Звериный оскал информационной войны

Вик Норд

С этой же целью поднята кампания по мигрантам,и совершёнными ими преступлениями,я не пишу что этой проблемы нет,но её используют именно в ЭТИХ целях...,как в своё время прилёт спасённых евреЁв с российскими паспортами с Израиля в одну очень кавказскую республику,и мне жаль что многие поддаются на это,на эмоциях ли,или по уровню развития,поддерживая ЛОМов,военкурятник,и прочие дестабилизирующие элементы,которые якобы патриоты.