Ведущий Первого канала вспомнил о болезненном звонке от бывшего сослуживца с Украины

Ведущий программы «Время покажет» на Первом канале, журналист Анатолий Кузичев рассказал, что после начала специальной военной операции (СВО) у него состоялся неприятный разговор с бывшим сослуживцем с Украины.
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