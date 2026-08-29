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Несекретные материалы

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7 закрытых городов СССР, которых не было на картах. Какие тайны скрывали объекты?

7 закрытых городов СССР, которых не было на картах. Какие тайны скрывали объекты?

Особых городов СССР не было ни на одной карте. Их жителям запрещали рассказывать о своих домах даже родственникам.

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