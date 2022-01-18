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Помощник Байдена Салливан: США готовы продолжать встречи с Россией по вопросам безопасности

Помощник Байдена Салливан: США готовы продолжать встречи с Россией по вопросам безопасности

Помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты готовы продолжать переговоры с Россией по вопросам безопасности и считают, что в этой сфере существуют возможности достичь прогресса.

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