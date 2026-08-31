FT: Маск якобы допускал использование Starlink для ударов по России

Американский бизнесмен Илон Маск в разговоре с бывшим министром обороны Украины Михаилом Фёдоровым якобы допускал использование Starlink для ударов по России, пишет Financial Times со ссылкой на источники.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВС В ФСБ заявили, чт...
- ХЛ Москвичка лишилас...
- N Число раненых при...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым