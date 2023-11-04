Форвард «Филадельфии» Бринк набрал 8-е очко в сезоне и делит 1-е место в гонке бомбардиров НХЛ среди новичков с Кули

Форвард «Филадельфии» набрал 2 (1+1) очка в матче с «Баффало». Всего в 10 играх сезона на счету 22-летнего американца 8 (3+5) баллов, и он сравнялся с Логаном Кули («Аризона») – 8 (1+7) очков в 10 играх.