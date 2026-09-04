Ефимов: в Хорошево-Мневниках обустроят бульвар с зонами отдыха

На северо-западе Москвы обустроят новую рекреационную зону. По словам главы столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова, на прилегающей к строящимся бизнес-центрам территории появятся уличный амфитеатр, прогулочный бульвар и зоны для отдыха.
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