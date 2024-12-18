Стало известно об окончании расследования дела об убийстве сотрудника МАДИ

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Следователи закончили расследование уголовного дела об убийстве инспектора Московской административной дорожной инспекции (МАДИ), которое было совершено 31 декабря 2022 года в парке "Зарядье" бойцом ММА Ламбердом Ахьяновым*, и переквалифицировали его в теракт.
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