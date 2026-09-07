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Ученые разработали огнестойкий композит, который можно перерабатывать

Ученые разработали огнестойкий композит, который можно перерабатывать

Легкие композиты на основе стеклянных и углеродных волокон используют, в частности, в самолетах и поездах: они позволяют снизить вес конструкций, сохранив их прочность.

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