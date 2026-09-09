НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Рязанские новости

3 подписчика

Апелляция оставила решение суда по делу «Техногрупп» в Рязани без изменений

Апелляция оставила решение суда по делу «Техногрупп» в Рязани без изменений

Суд подтвердил решение о взыскании с ООО «Техногрупп» средств после ремонта улицы Шевченко в Рязани.20 арбитражный апелляционный суд рассмотрел жалобу ООО «Техногрупп» по решению иска от Управления дорожного хозяйства и транспорта администрации Рязани о взыскании вреда городскому бюджету.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым