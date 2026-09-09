Апелляция оставила решение суда по делу «Техногрупп» в Рязани без изменений

Суд подтвердил решение о взыскании с ООО «Техногрупп» средств после ремонта улицы Шевченко в Рязани.20 арбитражный апелляционный суд рассмотрел жалобу ООО «Техногрупп» по решению иска от Управления дорожного хозяйства и транспорта администрации Рязани о взыскании вреда городскому бюджету.