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Россия намерена обсудить на заседании Совбеза ООН терроризм в Сирии

Россия намерена обсудить на заседании Совбеза ООН терроризм в Сирии

Российская Федерация запросила проведение заседания Совета Безопасности ООН в связи с действиями террористов на северо-востоке Сирии, заявил первый заместитель представителя Российской Федерации при ООН Дмитрий Полянский, сообщает РИА Новости.

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