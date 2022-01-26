Россия намерена обсудить на заседании Совбеза ООН терроризм в Сирии

Российская Федерация запросила проведение заседания Совета Безопасности ООН в связи с действиями террористов на северо-востоке Сирии, заявил первый заместитель представителя Российской Федерации при ООН Дмитрий Полянский, сообщает РИА Новости.
Российская Федерация запросила проведение заседания Совета Безопасности ООН в связи с действиями террористов на северо-востоке Сирии, заявил первый заместитель представителя Российской Федерации при ООН Дмитрий Полянский, сообщает РИА Новости.
Свежие комментарии