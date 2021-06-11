«Милуоки» позволил «Бруклину» набрать 83 очка в 3-м матче. Это худший показатель «Нетс» в сезоне

«Милуоки» в четверг одолел «Бруклин» в третьем матче полуфинала Восточной конференции – 86:83, 1-2. 83 очка за матч – худший показатель «Нетс» в текущем сезоне.
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