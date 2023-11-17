"Мисс Россия - ошибаться не может, сказала: "зажрались русские мужики - значит - "зажрались"

Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Politiki.net Марк Твен: «Никогда не спорьте с глупыми людьми, они будут тянуть вас вниз до их уровня и бить вас с опытом».

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Комментарии
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людмила коптякова
Хаять всё русское сейчас модно, а как ей без этого в Америке прожить? Вот и несёт чушь несусветную.Ну пусть ищет себе мужчину среди Джонов. Уже не одна такая &quot;красотка&quot; обожглась, в надежде  на свою &quot;неотразимость&quot; уверена ,что уж ей то лучший из лучших &quot;Джон&quot; достанется. Ну-ну.. Красота то , девочка,не вечна, а ума, похоже, боженька не дал. А мне русские  мужчины по душе. Надежнее и великодушнее наших &quot; Иванов&quot; никого и в мире нет. Удачи тебе, глупая красотка!
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19 час.
Олег Иванович
Конечно зажрались! Нормальных девушек хотят, а не тех, которые жопами на конкурсах крутят.
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19 час.
NP
Nina Pudikova
Еще бы проверили на умственные способности и душевные качества!!! Вот тут бы она и замолкла - и навсегда!!!!!!!!!!!!!!!!
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18 час.

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