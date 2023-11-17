"Мисс Россия - ошибаться не может, сказала: "зажрались русские мужики - значит - "зажрались"

людмила коптякова

Хаять всё русское сейчас модно, а как ей без этого в Америке прожить? Вот и несёт чушь несусветную.Ну пусть ищет себе мужчину среди Джонов. Уже не одна такая "красотка" обожглась, в надежде на свою "неотразимость" уверена ,что уж ей то лучший из лучших "Джон" достанется. Ну-ну.. Красота то , девочка,не вечна, а ума, похоже, боженька не дал. А мне русские мужчины по душе. Надежнее и великодушнее наших " Иванов" никого и в мире нет. Удачи тебе, глупая красотка!