Politiki.net Марк Твен: «Никогда не спорьте с глупыми людьми, они будут тянуть вас вниз до их уровня и бить вас с опытом».
"Мисс Россия - ошибаться не может, сказала: "зажрались русские мужики - значит - "зажрались"
Комментарии
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людмила коптякова
Хаять всё русское сейчас модно, а как ей без этого в Америке прожить? Вот и несёт чушь несусветную.Ну пусть ищет себе мужчину среди Джонов. Уже не одна такая "красотка" обожглась, в надежде на свою "неотразимость" уверена ,что уж ей то лучший из лучших "Джон" достанется. Ну-ну.. Красота то , девочка,не вечна, а ума, похоже, боженька не дал. А мне русские мужчины по душе. Надежнее и великодушнее наших " Иванов" никого и в мире нет. Удачи тебе, глупая красотка!
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19 час.
Олег Иванович
Конечно зажрались! Нормальных девушек хотят, а не тех, которые жопами на конкурсах крутят.
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19 час.
NP
Nina Pudikova
Еще бы проверили на умственные способности и душевные качества!!! Вот тут бы она и замолкла - и навсегда!!!!!!!!!!!!!!!!
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18 час.
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