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«Осталось 30 процентов»: Приморье понемногу вакцинируется

«Осталось 30 процентов»: Приморье понемногу вакцинируется

Причём имеется в виду взрослое население края. Как сообщили в пресс-службе правительства Приморского края, статистика по количеству подхвативших вирус пока не радует: за сутки в крае было 455 новых случаев, всего за время пандемии — 91 697 человек.

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