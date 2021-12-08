«Осталось 30 процентов»: Приморье понемногу вакцинируется

Причём имеется в виду взрослое население края. Как сообщили в пресс-службе правительства Приморского края, статистика по количеству подхвативших вирус пока не радует: за сутки в крае было 455 новых случаев, всего за время пандемии — 91 697 человек.
Причём имеется в виду взрослое население края. Как сообщили в пресс-службе правительства Приморского края, статистика по количеству подхвативших вирус пока не радует: за сутки в крае было 455 новых случаев, всего за время пандемии — 91 697 человек.
Свежие комментарии