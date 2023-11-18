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Эрдоган заявил о доказательствах для преследования властей Израиля в МУС

Эрдоган заявил о доказательствах для преследования властей Израиля в МУС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предрёк конец политической карьере премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху: евреи мира «могут избавиться от него», по его словам, есть «много доказательств» для преследования израильской администрации в Международном уголовном суде (МУС).

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