Примерно 40% случаев гормон-положительного рака молочной железы у женщин в постменопаузе связаны с избыточной массой тела

Испанские исследователи провели анализ данных, собранных в рамках проекта «Мультислучай-контроль» (MCC-Испания), чтобы оценить влияние избытка жира на риск развития рака молочной железы у женщин в постменопаузе.
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