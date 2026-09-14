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Положение пептида научило управлять формой золотых наночастиц в лаборатории

Положение пептида научило управлять формой золотых наночастиц в лаборатории

Исследователи из Института науки Токио (Science Tokyo) обнаружили, что расположение специального биомолекулярного «инструктора» внутри липосомы — крошечного пузырька из жировых молекул — определяет, какую форму примет растущая внутри него золотая наночастица.

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