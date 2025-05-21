Авто с тремя пассажирами вылетело в кювет в Алматинской области

В ущелье Маралсай Талгарского района автомобиль с тремя пассажирами съехал с дороги. Благодаря оперативной работе спасателей МЧС машину удалось вернуть на трассу, жертв и травмированных нет, передает inAlmaty.
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