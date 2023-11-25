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Лучшие шутки недели и бакалея

Лучшие шутки недели и бакалея

В России заблокировали «Твиттер» (теперь «Х»), но наш специальный корреспондент из-за рубежа ежедневно продолжает присылать самые удачные твиты (так и не поймем, как их называть — «иксы», «хы», «ихи»?) дня.

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