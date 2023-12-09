Реалии самостийной глубинки, или Нужны ли России львовские рогули?

Валерий Пайков. Мы возвращаемся к теме реалий украинской глубинки, которые нужно будет учитывать России после победы над амеро-бандеровской камарильей, в плане государственного строительства и очистки менталитета жителей от нацистского засорения.
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