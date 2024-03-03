ХАМАС не согласились на перемирие с Израилем

ГАЗА, 3 марта, ФедералПресс. Движение ХАМАС не согласилось на план обмена израильских заложников на палестинских заключенных, пишет газета New York Times со ссылкой на источник, знакомый с деталями переговоров.
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