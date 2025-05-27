В центре Челябинска внезапно забил фонтан высотой с пятиэтажный дом

В центре Челябинска из-под земли внезапно забил фонтан высотой с пятиэтажный дом. Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел рядом с домом №100 на улице Васенко: мощная струя воды вырвалась из-под асфальта дворового проезда и поднялась до самой крыши, заливая торец многоэтажки.