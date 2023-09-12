Путин сообщил, что Россия работает над оружием на новых физических принципах

Erl Schweizer

Когда есть сверхтяжелая задача, нужно объявить так, например применительно к превосходству в технологиях: "В Москве работает технологический институт во всех направлениях технологий, включая образовательные. Любой человек может обратиться в этот институт со своим законченным проектом, с идеей, четко сформулированной, с предложением строительства в мастерских и лабораториях опытной установки по совершенно новой технологии. Подписывается договор по авторскому праву с получением доли от стоимости продукта по новой технологии в будущем. Комиссия профессионалов заслушивает даже фантастические предложения и принимает положительное или отрицательное решение". Убежден, что еще не закомплексованный догмами ребенок иногда может решить задачу, неподсильную и расфуфыренным "мэтрам".