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  • Erl Schweizer
    Бывают случаи, когда новое хуже старого. Это бывает в экономике (разгон колхозов и совхозов, развал фабрик и заводов ...Путин сообщил, чт...
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  • александр сальников
    вы где господ,тьфу,громадянин ТИМОФЕЕВ-в слесарной мастерской?А кинжалы цирконы сатана и тд все понты?Путин сообщил, чт...

Путин сообщил, что Россия работает над оружием на новых физических принципах

Путин сообщил, что Россия работает над оружием на новых физических принципах

Оружие, которое создано на новых физических принципах, будет обеспечивать безопасность стран в самой ближайшей исторической перспективе.

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Комментарии
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ас
александр сальников
вы где господ,тьфу,громадянин ТИМОФЕЕВ-в слесарной мастерской?А кинжалы цирконы сатана и тд все понты?
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10 час.
Erl Schweizer
Когда есть сверхтяжелая задача, нужно объявить так, например применительно к превосходству в технологиях: &quot;В Москве работает технологический институт во всех направлениях технологий, включая образовательные. Любой человек может обратиться в этот институт со своим законченным проектом, с идеей, четко сформулированной, с предложением строительства в мастерских и лабораториях опытной установки по совершенно новой технологии. Подписывается договор по авторскому праву с получением доли от стоимости продукта по новой технологии в будущем. Комиссия профессионалов заслушивает даже фантастические предложения и принимает положительное или отрицательное решение&quot;. Убежден, что еще не закомплексованный догмами ребенок иногда может решить задачу, неподсильную и расфуфыренным &quot;мэтрам&quot;.
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8 час.
Erl Schweizer
Бывают случаи, когда новое хуже старого. Это бывает в экономике (разгон колхозов и совхозов, развал фабрик и заводов революционерами собственных кошельков, простофилями и преступниками), в технике (когда новый аппарат не прилуняется, а шмякается со всего разгона о поверхность Луны.
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8 час.

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