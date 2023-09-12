Оружие, которое создано на новых физических принципах, будет обеспечивать безопасность стран в самой ближайшей исторической перспективе.
Путин сообщил, что Россия работает над оружием на новых физических принципах
Комментарии
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ас
александр сальников
вы где господ,тьфу,громадянин ТИМОФЕЕВ-в слесарной мастерской?А кинжалы цирконы сатана и тд все понты?
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10 час.
Erl Schweizer
Когда есть сверхтяжелая задача, нужно объявить так, например применительно к превосходству в технологиях: "В Москве работает технологический институт во всех направлениях технологий, включая образовательные. Любой человек может обратиться в этот институт со своим законченным проектом, с идеей, четко сформулированной, с предложением строительства в мастерских и лабораториях опытной установки по совершенно новой технологии. Подписывается договор по авторскому праву с получением доли от стоимости продукта по новой технологии в будущем. Комиссия профессионалов заслушивает даже фантастические предложения и принимает положительное или отрицательное решение". Убежден, что еще не закомплексованный догмами ребенок иногда может решить задачу, неподсильную и расфуфыренным "мэтрам".
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8 час.
Erl Schweizer
Бывают случаи, когда новое хуже старого. Это бывает в экономике (разгон колхозов и совхозов, развал фабрик и заводов революционерами собственных кошельков, простофилями и преступниками), в технике (когда новый аппарат не прилуняется, а шмякается со всего разгона о поверхность Луны.
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8 час.
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