В Твери автомобиль сбил 29-летнюю девушку

Во вторник, 5 декабря, в Твери произошло ДТП с пострадавшим. Подробности рассказали в ГИБДД. Авария случилась по улице 1-я Вагонников у дома №17, где автомобиль Opel сбил девушку 29-летнюю девушку, которая почти завершила переход дороги.