В Твери автомобиль сбил 29-летнюю девушку

Во вторник, 5 декабря, в Твери произошло ДТП с пострадавшим. Подробности рассказали в ГИБДД. Авария случилась по улице 1-я Вагонников у дома №17, где автомобиль Opel сбил девушку 29-летнюю девушку, которая почти завершила переход дороги.
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