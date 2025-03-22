Ким Чен Ын пообещал помогать Путину, что бы ни случилось

Северная Корея будет неизменно поддерживать Россию в проведении военной операции на Украине. Об этом заявил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в ходе встречи с секретарем совета безопасности России Сергеем Шойгу.
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