С 2025 года изменятся правила налогового вычета

Сама схема расчета вычетов осталась прежней, увеличились его размеры и лимиты доходов для него. Помимо прежних категорий добавился вычет для сдавших ГТО Как изменятся правила для налогового вычета в новом году? Считать его будут как раньше, но размеры вычета и лимиты доходов для него в некоторых категориях выросли.
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