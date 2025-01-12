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С 2025 года изменятся правила налогового вычета

С 2025 года изменятся правила налогового вычета

Сама схема расчета вычетов осталась прежней, увеличились его размеры и лимиты доходов для него. Помимо прежних категорий добавился вычет для сдавших ГТО Как изменятся правила для налогового вычета в новом году? Считать его будут как раньше, но размеры вычета и лимиты доходов для него в некоторых категориях выросли.

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