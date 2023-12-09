Суд арестовал обвиняемого в теракте на БАМе, организованном спецслужбами Украины

РИА Новости/ЦОС ФСБ РФ Центральный районный суд Омска арестовал до 30 января следующего года гражданина Белоруссии Сергея Еремеева, который обвиняется в двух терактах на Байкало-Амурской магистрали (БАМ) в Бурятии.