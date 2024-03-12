Эксперт Шутов объяснил, как спасти упавший в лужу или снег телефон

Специалист также рассказал, чего точно нельзя делать, чтобы высушить утонувший гаджет.Преподаватель кафедры КБ-1 «Защита информации» РТУ МИРЭА Василий Шутов рассказал, как спасти телефон, если он упал в лужу или сугроб.
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