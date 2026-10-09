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Шрёдер подвергся критике в Германии за встречу с Путиным в Москве

Шрёдер подвергся критике в Германии за встречу с Путиным в Москве

Поездка Герхарда Шрёдера в Москву и его встреча с Владимиром Путиным вызвали резкую критику со стороны ряда немецких политиков.

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